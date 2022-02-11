МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу по итогам основных торгов упал почти на 3%, отыгрывая негативные настроения на зарубежных площадках, следует из данных Московской биржи. Курс доллара снова выше 76 рублей

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытии основных торгов снизился на 2,99% — до 3546,62 пункта, долларовый индекс РТС – на 4,96%, до 1470,1 пункта. По итогам недели индекс Мосбиржи вырос на 2,2%, РТС – на 2,4%.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.04 мск рос на 1,08 рубля – до 76,09 рубля, курс евро — на 78 копеек, до 86,75 рубля.

Ведущие американские индексы снижаются в пределах 0,65%, основные европейские индексы — 1,27%.

При этом стоимость нефти марки Brent растет на 1,63% — до 92,9 доллара за баррель.

РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ

"Катализатором к снижению стал негативный внешний фон. Кроме того, снова проявился геополитический фактор: накануне шли длительные переговоры в "нормандском" формате, которые не принесли результатов. Это актуализирует риск осложнения в геополитике", — говорит Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитала".

Не найдя поддержи со стороны подорожавшей нефти, индекс Мосбиржи в пятницу провалился ниже отметки 3600 пунктов из-за ухудшения настроений глобальных инвесторов, комментирует Алексей Головинов из Промсвязьбанка.

Также на российском рынке сказался и рост страновой премии за риск, который вернулся к значениям начала февраля, добавляет он.

Банк России в пятницу повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 9,5%, в теории это негативно для рынка акций, так как стоимость кредитования и обслуживание долга становятся для многих компаний дороже, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

В реальности динамика ставок не относится к решающим условиям формирования динамики российских акций – во главе угла для нашего рынка по-прежнему стоят геополитические сигналы, общерыночный настрой и сырьевые цены, добавляет он.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах падения – расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-7,64%), обыкновенные акции "Мечела" (-4,95%), расписки HeadHunter Group (-4,62%), префы "Башнефти" (-4%) и акции "Эн+ Групп" (-3,92%).

Акции "Роснефти" по итогам основных торгов снизились на 1,64%. "Компания сегодня опубликовала финансовые и операционные результаты за 2021 год. Отчётность не оправдала ожиданий рынка", — говорит Головинов.

В лидерах роста – префы "Квадры" (+2,13%), акции Polymetal (+1,79%), "Фосагро" (+1,31%).

ПРОГНОЗЫ

Головинов осторожно смотрит на перспективы российского рынка в ближайшее время.

"Одновременно с высокими ценами на сырьё, наблюдается ухудшение настроений на мировых рынках. Дополнительный негативный фактор, это рост страновой премии России. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи может двигаться в широком диапазоне 3400-3700 пунктов в ожидании улучшения внешнего фона", — говорит он.

"Краткосрочный взгляд на перспективы отечественного рынка нейтральный. В начале будущей недели не исключена попытка восстановления биржевых индексов. Эмоции от новых рекордных цифр по инфляции могут немного улечься, в то время как геополитика способна вновь усилить надежду на снижение напряженности", — отмечает Бахтин.

По его оценкам, 14 февраля индекс Мосбиржи может формироваться в диапазоне 3500-3650 пунктов.