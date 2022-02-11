МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу завершили торги снижением вслед за рынками Азии и США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,15% — до 7661,02 пункта, французский CAC 40 — на 1,27%, до 7011,6 пункта, немецкий DAX — на 0,42%, до 15425,12 пункта.

В пятницу трейдеры в целом не склонны рисковать. Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в минусе, кроме Японии. Биржи США также в основном показывают снижение. При этом традиционно более надежные золото и американский доллар дорожают.

Рынки ожидают ужесточения монетарной политики американским центробанком. Аналитики полагают, что Федеральная резервная система (ФРС) США может повысить ключевую ставку по итогам мартовского заседания сразу на 50 базисных пунктов на фоне рекордно высокой инфляции в США. Согласно официальным данным, годовая инфляция в США в январе поднялась до самой высокой отметки с февраля 1982 года в 7,5%.

При этом с начала недели индексы показали самый сильный недельный рост с начала года: FTSE 100 — на 1,9%, CAC 40 — на 0,9%, DAX — на 2,2%. "У европейских акций была позитивная неделя благодаря способности большинства компаний отказаться от повышения цен и сохранить прогнозы по прибыли", — прокомментировал газете Wall Street Journal аналитик CMC Майкл Хьюсон (Michael Hewson).