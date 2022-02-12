Фондовый рынок США закрылся падением котировок на фоне напряженности на востоке Европы
ВАШИНГТОН, 12 фев — ПРАЙМ. Фондовый рынок США завершил торговую сессию пятницы резким снижением котировок, просевших на фоне напряженности на востоке Европы.
Промышленный индекс Dow Jones упал на 1,43% до 34738,06 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,78% до 13791,15 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,90% до 4418,64 пункта.
На настроениях участников торгов сказывалась геополитическая напряженность на востоке Европы. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в пятницу призвал американцев покинуть Украину в течение 24-48 часов, предупредив, что "вторжение российских войск может начаться в любой момент".
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://1prime.ru/Financial_market/20220212/836046603.html