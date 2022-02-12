ВАШИНГТОН, 12 фев — ПРАЙМ. Фондовый рынок США завершил торговую сессию пятницы резким снижением котировок, просевших на фоне напряженности на востоке Европы. Эксперт рассказал, как поведет себя рубль на следующей неделе

Промышленный индекс Dow Jones упал на 1,43% до 34738,06 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,78% до 13791,15 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,90% до 4418,64 пункта.

На настроениях участников торгов сказывалась геополитическая напряженность на востоке Европы. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в пятницу призвал американцев покинуть Украину в течение 24-48 часов, предупредив, что "вторжение российских войск может начаться в любой момент".

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.