МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Американские индексы отреагировали на заявления Вашингтона о скором вероятном вторжении России на территорию Украины, сообщает CNBC. Индекс Dow Jones Industrial Average потерял свыше 500 пунктов, Nasdaq растратил 2%, S&P 500 упал на 1,9% до 4418,64. Эксперт рассказал, как поведет себя рубль на следующей неделе

Американские акции упали в пятницу на фоне возросшей напряженности в отношениях между Украиной и Россией. Трейдеры наблюдали резкий рост цен на нефть, это заставило игроков отказаться от рискованных активов, таких как акции.

Бумаги в течение дня практически не менялись в цене. Ситуация изменилась на фоне появлении публикаций, связанных с Украиной.

В частности, высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite упал на 2,78% — до 13 791,15.

S&P 500 упал на 1,9% — до 4418,64.



Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 503,53 пункта или на 1,43% и остановился на отметке в 34 738,06 пункта.

Акции резко снизились на дневных торгах после скачка цен на нефть, который, по-видимому, был связан с возросшими опасениями по поводу военных действий России против Украины.

Примерно за 2 часа до старта торгов советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил в ходе брифинга в Белом доме, что на границе с Украиной наблюдаются признаки эскалации агрессии со стороны России. По его заявлению, вторжение может произойти во время Олимпийских игр, несмотря на предположения об обратном.

Салливан добавил, что Вашингтон не уверен в том, что президент России Владимир Путин принял окончательное решение о вторжении в Украину. Но "это вполне может произойти скоро".

На фоне этого заявления акции упали, а цены на нефть и облигации отступили от максимумов торговой сессии.