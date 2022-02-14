МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник падают на 2-3% на усиливающихся геополитических рисках, свидетельствуют данные торгов. Азиатские биржи закрылись преимущественно снижением

По состоянию на 11.57 мск британский FTSE 100 опускался на 2,13% — до 7495,1 пункта, французский CAC 40 — на 3,42%, до 6771,82 пункта, немецкий DAX — на 3,6%, до 14874 пунктов.

По словам аналитика AvaTrade Наима Аслама (Naeem Aslam), которые приводит газета Wall Street Journal, нарастающая напряженность между Россией и Украиной вызвала волну волатильности на рынках.

В этом контексте инвесторы оценивают глобальные экономические перспективы. В частности, беспокойство на рынках вызывает возможный дальнейший рост цен на топливо.

Кроме того, негатива добавляют ожидания резкого ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы США на фоне рекордной инфляции в стране.