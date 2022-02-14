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https://1prime.ru/Financial_market/20220214/836060009.html
Фондовые биржи Европы падают на геополитической напряженности
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Основные фондовые индексы Европы в понедельник падают на 2-3% на усиливающихся геополитических рисках, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.57 мск британский FTSE 100... ПРАЙМ, 14.02.2022
рынки, новости, торги, биржи, европа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник падают на 2-3% на усиливающихся геополитических рисках, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.57 мск британский FTSE 100 опускался на 2,13% — до 7495,1 пункта, французский CAC 40 — на 3,42%, до 6771,82 пункта, немецкий DAX — на 3,6%, до 14874 пунктов.
По словам аналитика AvaTrade Наима Аслама (Naeem Aslam), которые приводит газета Wall Street Journal, нарастающая напряженность между Россией и Украиной вызвала волну волатильности на рынках.
В этом контексте инвесторы оценивают глобальные экономические перспективы. В частности, беспокойство на рынках вызывает возможный дальнейший рост цен на топливо.
Кроме того, негатива добавляют ожидания резкого ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы США на фоне рекордной инфляции в стране.