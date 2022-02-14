МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник вечером поднимается на фоне ухода трейдеров от риска и снижения фондовых рынков, свидетельствуют данные торгов. Азиатские биржи закрылись преимущественно снижением

По состоянию на 17.35 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 23,55 доллара, или на 1,27%, до 1865,65 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 2,3%, до 23,907 доллара за унцию.

В понедельник основные мировые фондовые индексы показывают снижение. Так, биржи Азии преимущественно закрылись в минусе, Европы — уменьшаются на 1,3-2,3%. Биржи США после открытия также снижаются.

На торги оказывает влияние обеспокоенность трейдеров, связанная с напряженностью вокруг ситуации между Россией и Украиной. Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Золото традиционно является более надежным активом, поэтому усиление геополитической неопределенности приводит к поддержке золота, а также сдерживает фондовые рынки.