МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций опустился в понедельник по инерции, хотя и компенсировал к закрытию около половины утреннего падения. Геополитический фактор остался определяющим на фоне противоречивой конъюнктуры мировых рынков.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов понедельника опустился на 1,84%, до 3481,38 пункта, а долларовый индекс РТС — на 2,99%, до 1426,09 пункта. Основные индексы максимально падали в основную сессию понедельника до 3404,35 пункта и до 1391,19 пункта.

ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российский фондовый рынок в понедельник отыгрывал резко возросшие в пятницу геополитически риски. Это происходило на фоне граничащих с истерикой "предупреждений" Запада о скором начале войны с Украиной. В итоге в основную торговую сессию цены большинства акций по инерции падали.

Однако уже в полдень наметилась стабилизация и попытки коррекционного роста. Однако основной импульс пришел от заявления главы МИД Сергея Лаврова после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава МИД, в частности, заявил, что "намечаются" контакты, в ходе которых Москва продолжит обсуждать тему гарантий безопасности. Одна часть ответа США по гарантиям безопасности носит конструктивный характер, сказал он. Лавров предложил Путину продолжать и наращивать переговоры по гарантиям безопасности с США и НАТО.

Рыночная конъюнктура остается противоречивой. С одной стороны, марка Brent обновляет очередные пики с октября 2014 года выше 96 долларов. Вечером она прибавляла 0,6% до 95 долларов за баррель. Трейдеры оценивают баланс мирового рынка на фоне возросших рисков геополитики в Европе.

При этом опасения по поводу высокой инфляции в США поддерживают высокими риски того, что ФРС будет быстро ужесточать ДКП, а это обычно давит на аппетит к риску. В итоге западные фондовые индексы в основном падают в начале недели.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,3%, до 96,4 пункта, добавляя сигналов об ослаблении аппетита к риску.

В лидерах падения цены на российском рынке оказались акции "Газпром нефти" (-5%), "Самолета" (-3,8%), "Акрона" (-3,1%), ПИКа (-3,1%), ДВМП (-3%), ТМК (-2,8%). Выросли акции "Русала" (+4,7%), ЛСР (+3,9%), "Новатэка" (+3,5%), "Полюса" (+3,4%).

ПРОГНОЗЫ

Западные страны также продолжают активные переговоры между собой и российской стороной, что сдерживает рынки от геополитической паники, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Высокий градус неопределенности, однако, сохраняется. Индексы Мосбиржи и РТС к концу основной сессии оставались в минусе, но все же отвоевали существенную часть внутридневных потерь. Краткосрочный восходящий тренд в любом случае теперь находится под вопросом. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3350-3600 пунктов", — добавляет она.

Во вторник индекс Мосбиржи может остаться в диапазоне 3400-3500 пунктов, продемонстрировав "боковое" движение в ожидании новых стимулов, оценивает Егор Жильников из Промсвязьбанка.