МОСКВА, 15 фев — Dow Jones/ПРАЙМ. Контракты на золото в понедельник выросли в цене, достигнув примерно 3-месячных максимумов, поскольку беспокойство в отношении возможного вторжения России на Украину усиливает спроса на активы-убежища. Золото растет в цене на уходе инвесторов от риска

"Озвученные в конце прошлой недели заявления представителей США, согласно которым российское вторжение на Украину неизбежно, привели к резким колебаниям на рынках", — отметил Дэвид Рассел, директор по маркетингу в GoldCore. На рынках акций наблюдалась масштабная распродажа, тогда как цены на нефть продолжили расти, "придав ценам на золото импульс к пробитию сопротивления в районе 1855-1860 долларов США за унцию", сказал он.

В понедельник покупки золота продолжились, однако "любое смягчение риторики вокруг украинско-российской ситуации однозначно будет способствовать возвращению спроса на акции (в краткосрочной перспективе) и может ограничить потенциал роста нефтяных котировок", а цены на золото могут вернуться к уровням ниже сопротивления, заявил Рассел. "Дальнейшая эскалация напряженности наверняка будет оказывать поддержку котировкам золота", — добавил эксперт.

Цены на золото сохранили прирост после того, как российский министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Москве стоит продолжить переговоры с НАТО и Евросоюзом.

Апрельские контракты на золото на COMEX закрылись с повышением на 27,30 доллара, или на 1,5%, по 1869,40 доллара за унцию после достижения отметки 1872,80 доллара за унцию ранее в понедельник. Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на золото достигли максимума закрытия с 17 ноября, согласно данным FactSet.

Закрытие выше 1865-1870 долларов за унцию заставит трейдеров нацелиться на 1900 долларов за унцию, однако "на фоне стремительно поступающих новостей котировки золота будут чувствительны к изменению настроений", предупредил Рассел.

По итогам очной сессии пятницы цены на металл выросли, а в ходе электронных торгов продолжили ралли и достигли максимума с ноября. Ускорению роста способствовало заявление советника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Россия может вторгнуться на территорию Украины "в любой день".

В воскресенье президент США Джо Байден и глава России Владимир Путин провели телефонные переговоры, однако никаких важных договоренностей достигнуто не было. По сообщениям Белого дома, Байден ясно дал понять Путину, что потенциальное вторжение на украинскую территорию обернется для России серьезными издержками. Байден заявил, что не планирует направлять боевые войска в Украину, однако предупредил о возможных санкциях в отношении Москвы.

Мартовские фьючерсы на серебро выросли в цене на 48 центов, или на 2,1%, до 23,848 доллара за унцию.

Рынки реагируют на опасения относительно геополитической напряженности, и инвесторы "покупают активы-убежища, что оказывает поддержку ценам на золото", отметил Рикардо Евангелиста, старший рыночный аналитик ActivTrades.

Между тем потенциал роста цен на золото несколько ограничен ввиду постоянно высокой инфляции, ожиданий активного повышения процентной ставки и введения других мер по ужесточению денежно-кредитной политики ФРС, добавил он.

"В этой ситуации доллар продолжает расти против других основных валют, ограничивая потенциал роста цен на золото, так как американская валюта и этот драгоценный металл находятся в обратной зависимости", — заметил Евангелиста. Укрепление доллара может стать препятствием для роста котировок сырьевых товаров, деноминированных в американской валюте, делая их более дорогими для держателей других валют.

Индекс доллара ICE, отслеживающий динамику американской валюты против корзины из шести других валют, на момент написания статьи в понедельник демонстрировал рост на 0,2%. Доходность казначейских облигаций на прошлой неделе подскочила на ожиданиях более активного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, так как данные указали на более высокую, чем ожидалось, инфляцию в США. Доходность 10-летних бумаг в понедельник достигла 1,999% против 1,951% в 20.00 по Гринвичу в пятницу.

Тем временем мартовские фьючерсы на медь на COMEX закрылись с повышением менее чем на 0,1%, по 4,508 доллара за фунт. Апрельские фьючерсы на платину выросли в цене на 0,9%, до 1028 долларов за унцию. Мартовские фьючерсы на палладий подорожали примерно на 7,0%, до 2346 долларов за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong, William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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