МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются на общем пессимизме, свидетельствуют данные торгов.

Монеты номиналом один рубль.

Курс рубля укрепляется

По состоянию на 7.51 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,4% — до 3442,51 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,11%, до 2278,17 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижается на 0,8%, до 24359,37 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,95%, до 2677,97 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,45% — до 7212 пунктов. Японский Nikkei 225 падает на 0,7% — до 26890,5 пункта.

В целом на рынках во вторник наблюдается преимущественно отрицательная динамика, чему способствовал ряд негативных факторов. Во-первых, рынки продолжают следить за геополитической напряженностью. Так, по словам аналитиков IG, которые приводит газета Wall Street Journal, общий настрой оставался осторожным на фоне сохраняющихся геополитических рисков.

Во-вторых, инвесторы сохраняют некоторую неопределенность относительно дальнейших действий Федеральной резервной системы США. Большинство аналитиков прогнозируют резкое ужесточение монетарной политики на фоне рекордного ускорения инфляции в стране. Вслед за решением американского регулятора могут последовать аналогичные действия со стороны других мировых центробанков.

Также снижению котировок способствуют статистические данные по Японии, которые оказались хуже прогнозов аналитиков. ВВП страны в четвертом квартале 2021 года, по предварительной оценке, вырос на 5,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд падал такими же темпами). Аналитики ожидали роста на 5,8%. К предыдущему кварталу ВВП Японии вырос на 1,3%. Аналитики прогнозировали рост на 1,4%.