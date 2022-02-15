МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Цена на медь во вторник утром снижается на фоне неопределенности в отношениях между Украиной и Россией, свидетельствуют данные торгов.

Производство золотых слитков на заводе "Красцветмет"

Золото дорожает во вторник утром на ослаблении доллара

По состоянию на 9.12 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,27%, до 4,479 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,6% — до 9920 долларов, алюминия — на 2,49%, до 3214,5 доллара, цинка — снизилась на 1,43%, до 3574,5 доллара.

Инвесторы на рынке металлов во вторник предпочитают не рисковать на фоне напряженности вокруг Украины, опасаясь перебоев в цепочке поставок в случае эскалации конфликта.