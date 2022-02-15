МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Цена на медь во вторник утром снижается на фоне неопределенности в отношениях между Украиной и Россией, свидетельствуют данные торгов. Золото дорожает во вторник утром на ослаблении доллара

По состоянию на 9.12 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,27%, до 4,479 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,6% — до 9920 долларов, алюминия — на 2,49%, до 3214,5 доллара, цинка — снизилась на 1,43%, до 3574,5 доллара.

Инвесторы на рынке металлов во вторник предпочитают не рисковать на фоне напряженности вокруг Украины, опасаясь перебоев в цепочке поставок в случае эскалации конфликта.