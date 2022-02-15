МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Рубль и российский рынок акций усилили рост на заявлениях Минобороны РФ об отводе войск после учений, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 11.17 мск вторника падал на 97 копеек — до 75,79 рубля, курс евро — на 82 копейки, до 85,85 рубля. До сообщений Минобороны доллар и евро стоили 76,5 рубля и 86,5 рубля соответственно.
Индекс Мосбиржи к 11.17 мск рос на 2,4%, дополнительно прибавив в росте около 1 процентного пункта.
Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации после учений, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.