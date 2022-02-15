МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Рубль и российский рынок акций усилили рост на заявлениях Минобороны РФ об отводе войск после учений, следует из данных Московской биржи. Цены на газ в Европе колеблются в диапазоне $923-943 за тысячу кубометров

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.17 мск вторника падал на 97 копеек — до 75,79 рубля, курс евро — на 82 копейки, до 85,85 рубля. До сообщений Минобороны доллар и евро стоили 76,5 рубля и 86,5 рубля соответственно.

Индекс Мосбиржи к 11.17 мск рос на 2,4%, дополнительно прибавив в росте около 1 процентного пункта.

Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации после учений, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.