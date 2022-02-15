МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Минфин России 16 февраля не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) из-за волатильности на рынках, сообщило министерство. В Минфине России выступили за более жесткие ограничения по криптовалютам

"Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 16 февраля 2022 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации", — говорится в сообщении.

Обычно Минфин проводит аукционы по средам. В этом году две недели подряд, 19 января и 26 января, министерство не размещало гособлигации из-за волатильности на финансовых рынках, вызванной геополитическим негативом, "в целях содействия стабилизации рыночной ситуации".