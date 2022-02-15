МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих акций компании "Яндекс", следует из сообщения торговой площадки. Выручка "Яндекса" в 2021 году по US GAAP выросла на 54%

К 17.41 мск акции "Яндекса" растут на 10,68%, до 3842,2 рубля, ранее подскакивали до 3930 рублей. Это происходит на фоне публикации финансовой отчетности компании.

"В соответствии с методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО "Московская биржа" 15.02.2022, 17.35 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 4112,4) и диапазона оценки рыночных рисков (до 4435,55 рубля, эквивалентно ставке 28,5%) ценной бумаги YNDX (PLLC Yandex N.V. class A shs)", — говорится в сообщении.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.