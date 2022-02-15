МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник вечером опускается, ослабление геополитической напряженности сдерживает стоимость драгоценного металла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.02 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 19,7 доллара, или на 1,05%, до 1849,7 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 3,1%, до 23,108 доллара за унцию.

На мировых рынках инвесторы больше склонны к риску на фоне ослабления геополитических рисков. Рынки обращают внимание на заявление представителя Минобороны РФ о возвращении вооруженных сил России в места постоянной дислокации по окончании учений.

В результате традиционно более надежное золото дешевеет, а мировые фондовые рынки поднимаются: биржи Европы растут на 0,6-1,7%, США — на 1-2%.

Доходность десятилетних US Treasuries растет второй день подряд, суммарно за оба дня торгов до 2,052% с 1,918% в пятницу. Доходность госбондов США и цена золота, как правило, имеют разнонаправленную динамику.