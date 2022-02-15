МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника вырос на 3,42% на ослаблении геополитической напряженности после завершения учений части российских войск и встречи президента Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца, следует из данных Московской биржи. Эксперт ответил, что поддержит рынок акций России в этом году

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытии основных торгов вырос на 3,42%, до 3600,29 пункта, долларовый индекс РТС – на 5,05%, до 1498,04 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.03 мск снижался на 1,18 рубля, до 75,58 рубля, курс евро — на 87 копеек, до 85,85 рубля..