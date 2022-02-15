МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) уверенным ростом, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 1,36% — до 7,73 доллара, "Новатэка" — на 0,72%, до 211,1 доллара, "Лукойла" — на 3,28%, до 91,96 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 4,57% — до 8,79 доллара, "Газпром нефти" — на 9,5%, до 35,15 доллара.

Бумаги "Норникеля" поднялись в цене на 2,44% — до 29,43 доллара, НЛМК — на 3,84%, до 30,8 доллара, "Северстали" — на 2,95%, до 21,62 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ увеличилась на 4,91% — до 1,11 доллара, Сбербанка — на 9,39%, до 14,79 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 5,81% — до 71 доллара.

Расписки АФК "Система" подорожали на 9,05% — до 5,42 доллара, "Ленты" — на 5,79%, до 2,29 доллара, "Магнита" — на 5,99%, до 15,05 доллара.