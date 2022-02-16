МОСКВА, 16 фев — Dow Jones/ПРАЙМ. Котировки золота во вторник снизились на фоне некоторого ослабления напряженности на российско-украинской границе. Ранее цены достигли максимумов с середины ноября, однако теперь спрос на этот драгоценный металл несколько ослаб. Золото дешевеет на снижении геополитических рисков

Российское министерство обороны объявило об отводе части войск, размещенных у границы с Украиной, хотя некоторые батальоны при этом, согласно сообщениям, переведены в боевую готовность.

Как сообщили США, Россия может напасть на Украину уже в среду, располагая более чем 100-тысячной воинской группировкой, согласно СМИ, включая Wall Street Journal.

Апрельские фьючерсы на золото на COMEX снизились в цене на 18,30 доллара, или 1,0%, до 1851,10 доллара за унцию. Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на золото в понедельник закрылись на максимуме с 17 ноября, согласно данным FactSet.

Ослабление воинственной риторики, которая могла бы означать скорое присоединение Украины к России, также привело к стремительному росту цен на активы, считающиеся рискованными, например, на фондовые индексы. Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average и на индекс S&P 500 существенно выросли в цене, что способствует снижению спроса на золото.

В целом в последние недели цены на золото демонстрировали более активный рост, основном благодаря угрозе военного вторжения России на территорию Украины, а также сомнениям в устойчивости восстановления мировой экономики после пандемии и реакции на это крупнейших центральных банков.

Цены на золото во вторник снизились отчасти ввиду некоторого снижения вероятности войны между Россией и Украиной, однако "кризис подобного масштаба не может закончиться в один день", заявил Джефф Райт из Wolfpack Capital в беседе с MarketWatch.

В ходе торгов вторника котировки золота восстановили часть утраченных ранее позиций, однако затем вновь ускорили снижение после выхода данных, указавших на рост цен производителей в США на 1% в январе. Это самый значительный рост за последние 12 месяцев. Экономисты ожидали рост на 0,5%. Райт отметил, что не может "найти позитивных моментов" в этих данных.

По его словам, стоит ожидать дальнейшего ускорения потребительской инфляции в ближайшие месяцы. Кроме того, президент ФРС-Сент-Луис Джеймс Буллард в понедельник заявил о том, что ФРС США следует более агрессивно ужесточать политику. Это может сигнализировать об очень скором повышении процентных ставок и сокращении баланса центрального банка, говорит Райт.

Для рынка золота это негативный сигнал, и поэтому в ближайшие недели котировки могут снижаться, если "интерес к этому металлу как к защитному активу ослабнет", подчеркнул эксперт. Цены на золото некоторое время могут оставаться выше 1800 долларов, однако со временем "удерживаться выше этого уровня может быть сложно в случае ослабления интереса (инвесторов) и отсутствия притока нового капитала", считает Райт.

Между тем мартовские фьючерсы на серебро закрылись с понижением на 2,1%, или 51 цент, по 23,342 доллара за унцию. Мартовские фьючерсы на медь подорожали на 0,5%, до 4,532 доллара за фунт.

Апрельские фьючерсы на платину упали в цене на 0,7%, до 1020,40 доллара за унцию. Мартовские фьючерсы на палладий подешевели на 4,0%, до 2252,30 доллара за унцию после роста почти на 7% по итогам сессии понедельника. Снижение котировок этих металлов было обусловлено ослаблением опасений по поводу стабильности поставок из России, которая является крупным производителем платины и палладия.

— Авторы Myra P. Saefong, Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @1prime.biz

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