МОСКВА, 16 фев — Dow Jones/ПРАЙМ. Котировки золота во вторник снизились на фоне некоторого ослабления напряженности на российско-украинской границе. Ранее цены достигли максимумов с середины ноября, однако теперь спрос на этот драгоценный металл несколько ослаб.

Производство золотых слитков на заводе "Красцветмет"

Золото дешевеет на снижении геополитических рисков

Российское министерство обороны объявило об отводе части войск, размещенных у границы с Украиной, хотя некоторые батальоны при этом, согласно сообщениям, переведены в боевую готовность.

Как сообщили США, Россия может напасть на Украину уже в среду, располагая более чем 100-тысячной воинской группировкой, согласно СМИ, включая Wall Street Journal.

Апрельские фьючерсы на золото на COMEX снизились в цене на 18,30 доллара, или 1,0%, до 1851,10 доллара за унцию. Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на золото в понедельник закрылись на максимуме с 17 ноября, согласно данным FactSet.

Ослабление воинственной риторики, которая могла бы означать скорое присоединение Украины к России, также привело к стремительному росту цен на активы, считающиеся рискованными, например, на фондовые индексы. Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average и на индекс S&P 500 существенно выросли в цене, что способствует снижению спроса на золото.

В целом в последние недели цены на золото демонстрировали более активный рост, основном благодаря угрозе военного вторжения России на территорию Украины, а также сомнениям в устойчивости восстановления мировой экономики после пандемии и реакции на это крупнейших центральных банков.

Цены на золото во вторник снизились отчасти ввиду некоторого снижения вероятности войны между Россией и Украиной, однако "кризис подобного масштаба не может закончиться в один день", заявил Джефф Райт из Wolfpack Capital в беседе с MarketWatch.

В ходе торгов вторника котировки золота восстановили часть утраченных ранее позиций, однако затем вновь ускорили снижение после выхода данных, указавших на рост цен производителей в США на 1% в январе. Это самый значительный рост за последние 12 месяцев. Экономисты ожидали рост на 0,5%. Райт отметил, что не может "найти позитивных моментов" в этих данных.

По его словам, стоит ожидать дальнейшего ускорения потребительской инфляции в ближайшие месяцы. Кроме того, президент ФРС-Сент-Луис Джеймс Буллард в понедельник заявил о том, что ФРС США следует более агрессивно ужесточать политику. Это может сигнализировать об очень скором повышении процентных ставок и сокращении баланса центрального банка, говорит Райт.

Для рынка золота это негативный сигнал, и поэтому в ближайшие недели котировки могут снижаться, если "интерес к этому металлу как к защитному активу ослабнет", подчеркнул эксперт. Цены на золото некоторое время могут оставаться выше 1800 долларов, однако со временем "удерживаться выше этого уровня может быть сложно в случае ослабления интереса (инвесторов) и отсутствия притока нового капитала", считает Райт.

Между тем мартовские фьючерсы на серебро закрылись с понижением на 2,1%, или 51 цент, по 23,342 доллара за унцию. Мартовские фьючерсы на медь подорожали на 0,5%, до 4,532 доллара за фунт.

Апрельские фьючерсы на платину упали в цене на 0,7%, до 1020,40 доллара за унцию. Мартовские фьючерсы на палладий подешевели на 4,0%, до 2252,30 доллара за унцию после роста почти на 7% по итогам сессии понедельника. Снижение котировок этих металлов было обусловлено ослаблением опасений по поводу стабильности поставок из России, которая является крупным производителем платины и палладия.

— Авторы Myra P. Saefong, Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @1prime.biz

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