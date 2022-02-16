МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Курс доллара растет в среду утром перед публикацией протокола Федеральной резервной системы США, свидетельствуют данные торгов. Рубль продолжает расти к доллару и евро

По состоянию на 7.53 мск курс евро к доллару снижался до 1,1349 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1356 доллара. Курс доллара к иене рос до 115,67 иены за доллар со 115,62 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,05%, до 96,04 пункта.

Позже в среду валютные инвесторы ждут публикации протокола январского заседания ФРС США, надеясь получить подсказки по дальнейшей монетарной политике регулятора.

По словам аналитиков Westpac, которые приводит газета Wall Street Journal, ожидания агрессивного повышения ставок ФРС США продолжат поддерживать доллар.

Кроме того, трейдеры ожидают макроэкономических данных по США. Позднее в среду будет опубликована статистика по розничным продажам и объему промышленного производства в стране.