МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов среды вырос на 1,28% на ослаблении геополитической напряженности и высоких цен на нефть, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытии основных торгов вырос на 1,28%, до 3646,41 пункта, в течение дня подскакивал до 3683,95 пункта.

Долларовый индекс РТС вырос на 1,77%, до 1524,51 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.54 мск снижался на 1 копейку, до 75,3 рубля, курс евро повышался на 9 копеек, до 85,59 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent рос на 2,55%, до 95,66 доллара за баррель.