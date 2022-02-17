МОСКВА, 17 фев —ПРАЙМ. Фондовый рынок США в среду завершил торговую сессию разнонаправленным движением котировок, осмысливая ослабление геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы снизились на опасениях по инфляции

Промышленный индекс США Dow Jones упал на 0,16% до 34934,27 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,11% до 14124,09 пункта, тогда как индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,09% до 4475,01 пункта.

Настроения инвесторов по всему миру в последние дни в значительной степени подвержены влиянию новостей о сокращении напряженности вокруг Украины и России.

На фоне звучащих на Западе бездоказательных обвинений в подготовке вторжения на Украину официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил во вторник, что Вооруженные силы России по окончании учений вернутся в места постоянной дислокации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что отвод военных к местам дислокации после учений — это обычная практика, никакой новизны в этом нет.

С 10 по 20 февраля проходят совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.

Глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник заявил, что возможности диалога Москвы с Западом по гарантиям безопасности не исчерпаны, а шанс договориться с Западом есть всегда.