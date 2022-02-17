МОСКВА, 17 фев — Dow Jones/ПРАЙМ. Фьючерсы на золото в среду закрылись на максимуме с июня, восстановившись после падения по итогам предыдущей сессии, поскольку рынки отреагировали на очередные новости о напряженности между Россией и Украиной. Цена на золото растет на ослаблении доллара, ожиданиях по ФРС США

"Геополитическая напряженность вокруг Украины в последнее время была катализатором роста цен на золото до новых максимумов 2022 года", — написали аналитики Sevens Report Research.

В НАТО не увидели никаких признаков отвода российских войск от границы с Украиной, и это означает сохранение возможности вторжения России на украинскую территорию, что оказывает поддержку рынку золота.

Влияние российско-украинских трений "может ослабнуть в ближайшие недели, однако опасения по поводу того, что Федеральная резервная система США отстает в своих действиях от динамики инфляции, могут продолжить оказывать повышательное давление на котировки золота на протяжении следующих нескольких сессий", добавляют в Sevens Report Research.

Апрельские фьючерсы на золото закрылись с повышением на 15,30 доллара, или на 0,8%, по 1871,50 доллара за унцию, что является максимальным уровнем закрытия с 11 июня. Во вторник котировки отметились снижением впервые за восемь сессий.

В ходе электронных торгов после завершения основной сессии контракты продолжили расти в цене и на момент написания статьи торговались по 1872,60 доллара за унцию.

Вышедшие в среду протоколы январского заседания ФРС показали, что руководители центрального банка отмечали наличие "повышенной" неопределенности вокруг перспектив инфляции и рисков того, что темпы роста цен могут превзойти ожидания. Кроме того, в ФРС заявили, что "повышение целевого диапазона ставок по федеральным фондам может быть уместно в скором времени".

Инвесторы в последнее время были сосредоточены на том, как быстро центральный банк США может осуществлять повышение ставок в рамках борьбы с резким ускорением инфляции.

Согласно опубликованным в среду данным, розничные продажи в США в январе подскочили на 3,8%, продемонстрировав самый значительный рост с марта прошлого года, когда американцы потратили значительную часть стимулирующих выплат, полученных от государства. Исходя из пересмотренных данных, розничные продажи в декабре сократились на 2,5%.

Кроме того, цены на импорт в США в январе выросли на 2%, а без учета нефти – на 1,4%, тогда как промышленное производство в стране в прошлом месяце показало рост на 1,4%.

Тем временем мартовские фьючерсы на серебро на COMEX подорожали на 1,1%, до 23,605 доллара за унцию, а мартовские фьючерсы на медь прибавили 0,1%, достигнув 4,537 доллара за фунт. Апрельские фьючерсы на платину выросли в цене на 4,2%, до 1063,70 доллара за унцию, тогда как мартовские фьючерсы на палладий закрылись с повышением на 0,9%, по 2271,60 доллара за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong, Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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