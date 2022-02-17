МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Цена на медь в четверг утром снижается на фоне роста индекса доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.21 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,05%, до 4,534 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,24% — до 9992,5 доллара, алюминия — на 1,5%, до 3256 долларов, цинка — на 0,06%, до 3584 долларов.
Давление на стоимость промышленного металла в четверг оказывает доллар, индекс которого (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,3%, до 95,99 пункта. Более дорогой доллара делает сырьевые товары менее привлекательными для покупки.
Такой динамике американской валюты способствовали макроэкономические данные по США, которые оказались лучше прогноза.