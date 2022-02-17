МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Цена на медь в четверг утром снижается на фоне роста индекса доллара, свидетельствуют данные торгов. Нефть дешевеет на перспективах увеличения предложения

По состоянию на 8.21 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,05%, до 4,534 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,24% — до 9992,5 доллара, алюминия — на 1,5%, до 3256 долларов, цинка — на 0,06%, до 3584 долларов.

Давление на стоимость промышленного металла в четверг оказывает доллар, индекс которого (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,3%, до 95,99 пункта. Более дорогой доллара делает сырьевые товары менее привлекательными для покупки.

Такой динамике американской валюты способствовали макроэкономические данные по США, которые оказались лучше прогноза.