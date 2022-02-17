МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Рубль умеренно снижается в парах с долларом и евро вслед за нефтью и на сохранении геополитических рисков, следует из данных Московской биржи. Цены фьючерсов на газ в Европе растут утром до $864,5 за тысячу кубов

Курс доллара расчетами "завтра" 10.35 мск рос на 55 копеек – 75,8 рубля, курс евро — на 43 копейки, до 86,13 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,19% — до 93,68 доллара за баррель.

Пара доллар-рубль не смогла закрепиться ниже 75 рублей и теперь держит курс на 76 рублей, при пробое которых может подскочить выше — к 77 рублям, считает Елена Кожухова из "Велес Капитала". Пара евро-рубль отступила от поддержки 85 рублей и может стремиться к 86,8 рубля, добавляет аналитик. В целом как доллар, так и евро, однако, еще обладают нереализованным потенциалом краткосрочного снижения в районы 74 рублей и 84,4 рубля, также полагает она.

"Фьючерсы на нефть Brent, как и на индексы США, находятся под давлением. При этом, очередной поток неблагоприятных геополитических новостей может отразиться на росте российских CDS, а соответственно, ослаблении рубля… Сегодня ожидаем, что пара доллар-рубль может закрепиться выше 76 рублей на фоне геополитической неопределенности, однако данная динамика скорее будет носить локальный характер", — говорит Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"Сильного падения курса рубля не ждем. Российскую валюту продолжит поддерживать профицит предложения долларов и евро вследствие высоких цен на основные позиции российского экспорта и отсутствие покупок валюты в рамках бюджетного правила", — добавляет Алексей Антонов из "Алор Брокер".