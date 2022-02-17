МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в четверг усиливает снижение на геополитических рисках, курс доллара подскочил выше 76 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 11.36 мск повышался на 1,06 рубля, до 76,31 рубля, курс евро в то же время рос на 95 копеек — до 86,65 рубля.
Представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР в четверг сообщают об обстрелах со стороны украинских силовиков, в частности, что они обстреляли окраины Донецка, выпустив по ним пять мин калибром 82 миллиметра.