МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в четверг усиливает снижение на геополитических рисках, курс доллара подскочил выше 76 рублей, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи падает на 1,92% на внешнем рыночном негативе

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.36 мск повышался на 1,06 рубля, до 76,31 рубля, курс евро в то же время рос на 95 копеек — до 86,65 рубля.

Представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР в четверг сообщают об обстрелах со стороны украинских силовиков, в частности, что они обстреляли окраины Донецка, выпустив по ним пять мин калибром 82 миллиметра.