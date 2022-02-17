МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно выросли, инвесторы оценивают дальнейшее направление монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы в основном снижаются днем в четверг

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,06% — до 3468,04 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,23%, до 2302,16 пункта, гонконгский Hang Seng Index на 0,03%, до 24792,77 пункта, южнокорейский KOSPI вырос на 0,53%, до 2744,09 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,16% — до 7296,2 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,83% — до 27232,87 пункта.

Инвесторы обратили внимание на протокол февральского заседания ФРС США, который был опубликован в среду вечером. Регулятор отметил, что рассматривает вариант сворачивания поддерживающих мер более быстрыми темпами в том случае, если инфляция не будет снижаться. При этом большинство членов комитета согласились с тем, что на данном этапе следует сохранить темпы выкупа активов с рынка.

Аналитики полагают, что регулятор не будет резко и агрессивно ужесточать политику, действуя в соответствии с состоянием экономики.

"ФРС видит сохраняющееся инфляционное давление, но они не будут торопиться с принятием решений о более быстрых темпах ужесточения монетарной политики", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова аналитика Oanda Эдварда Мои (Edward Moya).

Кроме того, инвесторы оценивают внутренние статданные. Так, инфляция в Китае в январе замедлилась до 0,9% в годовом выражении. Эксперты прогнозировали ускорение показателя до 1%.