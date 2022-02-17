На 17.33 мск Dow Jones спадал до 34858,47 пункта, NASDAQ - до 14004,23 пункта
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в четверг снижаются после выхода статистики по стране, не оправдавшей ожидания аналитиков, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.33 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,22% — до 34858,47 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,85% — до 14004,23 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,75%, до 4441,39 пункта.
Количество новых домов в США, строительство которых было начато в январе, неожиданно упало на 4,1% по сравнению с пересмотренным показателем декабря и составило 1,638 миллиона. А число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю выросло на 23 тысячи, до 248 тысяч, в то время как ожидалось снижение до 219 тысяч.
Трейдеры также продолжают отыгрывать протокол январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, в котором регулятор отметил, что рассматривает вариант сворачивания поддерживающих мер более быстрыми темпами в том случае, если инфляция не будет снижаться.
"Ситуация на рынках будет оставаться нестабильной, пока не будет ясности по некоторым вопросам – например, как будет проходить повышение ставок в дальнейшем", — прокомментировала агентству Блумберг стратег JPMorgan Asset Management по глобальному рынку Марселла Чоу (Marcella Chow).
https://1prime.ru/Financial_market/20220217/836091472.html