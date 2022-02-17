МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в четверг снижаются после выхода статистики по стране, не оправдавшей ожидания аналитиков, свидетельствуют данные торгов. Рубль торгуется под давлением повышенной геополитической волатильности

По состоянию на 17.33 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,22% — до 34858,47 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,85% — до 14004,23 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,75%, до 4441,39 пункта.

Количество новых домов в США, строительство которых было начато в январе, неожиданно упало на 4,1% по сравнению с пересмотренным показателем декабря и составило 1,638 миллиона. А число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю выросло на 23 тысячи, до 248 тысяч, в то время как ожидалось снижение до 219 тысяч.

Трейдеры также продолжают отыгрывать протокол январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, в котором регулятор отметил, что рассматривает вариант сворачивания поддерживающих мер более быстрыми темпами в том случае, если инфляция не будет снижаться.

"Ситуация на рынках будет оставаться нестабильной, пока не будет ясности по некоторым вопросам – например, как будет проходить повышение ставок в дальнейшем", — прокомментировала агентству Блумберг стратег JPMorgan Asset Management по глобальному рынку Марселла Чоу (Marcella Chow).