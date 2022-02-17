МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг вечером поднялась до максимума за восемь месяцев, вплотную приблизившись к 1900 долларам за унцию на фоне геополитических рисков и снижения доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США снижаются на слабой внутренней статистике

По состоянию на 17.50 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 24,7 доллара, или на 1,32% — до 1896,2 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов стоимость золота поднималась до 1899,9 доллара впервые с 10 июня 2021 года. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,53%, до 23,73 доллара за унцию.

Трейдеры продолжают следить за развитием ситуации между Россией и Украиной. Геополитическая напряженность поддерживает спрос на золото как актив-убежище.

Тем временем доходность десятилетних US Treasuries снижается до 1,993% с уровня предыдущего закрытия в 2,045%. Доходность госбондов США и цена золота, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

Курс доллара к иене при этом снижается на 0,45% — до 114,93 иены за доллар. Иена в периоды нестабильности также пользуется спросом как актив-убежище. К евро доллар в целом стабилен, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет примерно на 0,1%.

Рынки также продолжают отыгрывать протокол январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Протокол оказался скорее "голубиным", отмечают аналитики Phillip Nova, которых цитирует газета Wall Street Journal. В документе подчеркивалось, что при сохранении высокой инфляции может возникнуть необходимость ускоренного сворачивания поддерживающих мер, что в целом соответствует более ранним заявлениям ЦБ.