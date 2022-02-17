МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций падает широким фронтом: индекс Мосбиржи терял более 4% и опускался ниже 3500 пунктов, "голубые фишки" падают на 4-6%, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 18.35 мск падал на 3,82% — до 3507,04 пункта и уже опускался до 3498,34 пункта, долларовый индекс РТС – на 4,93%, до 1449,3 пункта.

Акции "Газпрома" теряют 3,85% стоимости, "Роснефти" — 5,15%, обыкновенные акции Сбербанка падают на 6,25%, АФК "Система" — на 5,15%.

Нефть марки Brent дешевеет на 2,4% — до 92,53 доллара за баррель.