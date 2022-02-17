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Стоимость золота превысила отметку в $1900 впервые с 10 июня
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Цена на золото в четверг ускорила рост и превысила отметку в 1900 долларов за унцию впервые с июня, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.50 мск цена апрельского... ПРАЙМ, 17.02.2022
рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, золото, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг ускорила рост и превысила отметку в 1900 долларов за унцию впервые с июня, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.50 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 26,2 доллара, или на 1,41% — до 1897,37 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель превысил 1900 долларов впервые с июня прошлого года.
Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,9%, до 23,815 доллара за унцию.