МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг ускорила рост и превысила отметку в 1900 долларов за унцию впервые с июня, свидетельствуют данные торгов. Индекс Мосбиржи терял более 4%, опускаясь ниже 3500 пунктов

По состоянию на 19.50 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 26,2 доллара, или на 1,41% — до 1897,37 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель превысил 1900 долларов впервые с июня прошлого года.

Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,9%, до 23,815 доллара за унцию.