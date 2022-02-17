МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг упал после нескольких дней восстановительного роста. Усилившиеся геополитически риски и ухудшившаяся внешняя рыночная конъюнктура оказали давление на стоимость российских акций. Стоимость золота превысила отметку в $1900 впервые с 10 июня

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов четверга опустился на 3,71%, до 3511,08 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 4,89%, до 1450,02 пункта. Рост доллара на 1 рубль до 76,25 рубля обусловил различие в динамике основных индексов.

ОПЯТЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российский фондовый рынок после попыток восстановления, предпринятых в начале недели, в четверг опять резко пошел вниз. Это происходило на фоне очередного витка геополитического обострения.

В частности, в четверг представители Донецкой и Луганской народных республик заявили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Украинские военные, в свою очередь, заявили в четверг об обстреле подконтрольной Киеву Станицы Луганской в Донбассе.

Вечером геополитический негатив усилился. Так, Россия выслала заместителя посла США в Москве Барта Гормана. Президент США Джо Байден заявил, что есть все основания ожидать нападения РФ на Украину: теперь в "ближайшие несколько дней".

Рыночная конъюнктура также ухудшилась. Стоимость марки Brent падает на 2% до 92,9 доллара за баррель. Нефть дешевеет на фоне рисков возникновения переизбытка сырья в свете успешного продвижения переговоров по ядерной сделке между США и Ираном.

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) прибавляет 0,1%, до 95,8 пункта, сигнализируя об ослаблении аппетита к риску.

В лидерах падения цены на российском рынке оказались акции "Русала" (-8%), расписки Ozon (-6%), акции "Мечела" (-5,9%), Сбербанка (-5,8%), "Яндекса" (-5,4%). Выросли защитные – на фоне подорожания золота — акции производителей драгметаллов: "Селигдара" (+4,1%), Polymetal (+2,4%), "Полюса" (+2,3%). Также подорожали бумаги "Черкизово" (+0,6%) и ЛСР (+0,7%).

ПРОГНОЗЫ

На мировых фондовых биржах в четверг преобладал уход от риска, который коснулся в том числе нефтяного рынка, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Закрепление индексов Мосбиржи и РТС ниже 3500 и 1440 пунктов, соответственно, откроет перед ними перспективы снижения к 3400 и 1390 пунктам. Краткосрочно рынок волатилен, а среднесрочно остается под нисходящим давлением. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3390-3610 пунктов", — оценивает она.

Не исключено, что фактор геополитической напряженности и возможных санкционных рисков может привести к сохранению коррекционных настроений и в пятницу, вынудив индекс Мосбиржи завтра отступить к району 3400 пунктов — минимумам начала недели, отмечает Алексей Головинов из Промсвязьбанка.

"Весьма уязвимое состояние рынка нефти также вряд ли сможет оказать существенную поддержку рынку в концовке недели", — добавляет он.