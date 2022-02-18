МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно снижаются на фоне сохраняющейся неопределенности в геополитической ситуации, свидетельствуют данные торгов. Япония опубликовала январскую статистику по инфляции

По состоянию на 7.54 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,02% — до 3468,56 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижается на 0,18%, до 2297,92 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,38%, до 24697,5 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,02%, до 2743,86 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшается на 0,7% — до 7244,9 пункта. Японский Nikkei 225 снижается на 0,25% — до 27165 пунктов.

Азиатские инвесторы по-прежнему сохраняют неопределенность относительно дальнейшего развития ситуации вокруг Украины. "В ближайшем будущем российско-украинские отношения приведут к тому, что движения рынка будут в значительной степени зависеть от новостей, что станет причиной некоторой непредсказуемости и сохранения волатильности", — сказали газете Wall Street Journal аналитики IG.

Кроме того, азиатские котировки повторяют динамику фондовых бирж США, которые завершили торги снижением на 2%. Пессимизму американских инвесторов способствовали перспективы ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой США.

Ранее в пятницу были обнародованы данные по инфляции в Японии, которая в годовом выражении в январе составила 0,5% после инфляции в 0,8% месяцем ранее. За январь цены выросли на 0,1%.