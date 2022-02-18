МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии пятницы по главным биржевым индексам, свидетельствуют данные Московской биржи. Рост фондовых фьючерсов США и надежды на деэскалацию конфликта на Донбассе поддерживают коррекцию вверх после ощутимого падения в четверг. Эксперты оценили уровень инфляции в США и Европе

Рублевый индекс Мосбиржи к 11.04 мск повышался на 0,5% — до 3527 пунктов, долларовый индекс РТС — на 1,3%, до 1468 пунктов. Индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов четверга упал на 3,71%, до 3511,08 пункта.

В пятницу лидируют в росте акции "Самолета" (+5,1%), бумаги ЦИАНа (+2,1%), "Северстали" (+2%, до 1645 рублей) – на фоне рекомендаций совета директоров компании одобрить дивиденды за четвертый квартал 2021 года в размере 109,81 рубля на акцию. Дешевеют акции "Алросы" (-1,9%), ЛСР (-1,2%), "Детского мира" (-1,6%).

Стоимость нефти марки Brent теряет 0,7% — до 92,3 доллара за баррель. Фондовые фьючерсы США повышаются на 0,5-0,6%, азиатские рынки изменились разнонаправленно в пределах 1%.

В начале основной сессии российские фондовые индексы умеренно повышаются, реагируя в том числе на новости о готовности госсекретаря США Энтони Блинкена встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в конце следующей недели, считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". Переговоры сторон при отсутствии резкой эскалации на украинской границе должны продолжиться, добавляет она.

Сегодня пятница, и в нынешней ситуации многие будут вечером сокращать длинные позиции по акциям, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Поэтому увлекаться покупками акций не рекомендуем, утренний рост во многом стал следствием закрытия коротких позиций. Кроме того, нефть показывает признаки завершения роста. Пока она "рисует" волатильный боковик, но не исключена попытка ухода котировок под отметку 90 долларов за баррель. Сейчас инвесторы будут более сильно реагировать на негативные новости, нежели на позитив", — добавляет он.