МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в пятницу в основном поднимаются после падения индексов США в четверг, свидетельствуют данные торгов. WSJ: в США сомневаются в эффективности "адских санкций" против России

По состоянию на 17.17 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,01% — до 34230 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,21%, до 14194,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — поднимался на 0,07%, до 4477,5 пункта.

По итогам торгов четверга основные американские фондовые индексы показали снижение на 1,8-2,9%. Фьючерсы поднимаются в рамках коррекции.

Участники торгов также продолжают оценивать перспективы политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. "Инфляция действительно является большим вопросом, который определит динамику рынков, и это лишь дает отсрочку в решении ситуации с инфляцией", — приводит газета Wall Street Journal мнение портфельного менеджера Pine Bridge Investments Хани Редха (Hani Redha). Рынки могут остаться волатильными, пока инвесторы пытаются оценить дальнейшие меры центробанков на фоне высокой инфляции.

По данным CME Group, почти 67% аналитиков ожидают, что ФРС повысит ставку в марте на 25 базисных пунктов — до 0,25-0,5%, остальные ожидают повышения на 50 базисных пунктов. Такие прогнозы повышения ставки связаны с рисками высокой инфляции в США, которая уже находится на максимумах 1982 года.

Рынки ожидают публикацию статистики по недвижимости в США. Эксперты ожидают, что число сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в январе снизилось на 1% по сравнению с показателем декабря – до 6,1 миллиона.