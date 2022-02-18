МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Мосбиржа 23 февраля и 8 марта будет проводить торги валютой расчетами "завтра", а также иностранными акциями, говорится в сообщении торговой площадки.

"Московская биржа напоминает, что в дни государственных праздников 23 февраля и 8 марта 2022 года будут проводиться торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом, денежном, срочном рынках и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ)", — отмечается в сообщении.

Как уточняет биржа, в указанные даты торги будут проводиться следующими инструментами: на фондовом и денежном рынках – только иностранными акциями (с постфиксом —RM); на валютном рынке и рынке драгоценных металлов – всеми инструментами, кроме сделок, дата исполнения которых приходится на дату заключения сделки (сделки спот с расчетами "сегодня" и сделки своп overnight).

Также будут проводиться торги на срочном рынке – всеми инструментами; на рынке СПФИ – всеми инструментами, кроме сделок в российских рублях, дата исполнения которых приходится на дату заключения сделки.

"23 февраля и 8 марта для всех ценных бумаг, торги которыми в этот день не проводятся, будут рассчитаны и раскрыты все стандартные показатели, в том числе цена закрытия, признаваемая котировка, рыночные цены, в соответствии с действующими методиками", — обращает внимание торговая площадка.

Также биржа указывает, что 5 и 7 марта 2022 года торги проводятся в обычном режиме, за исключением валютного рынка и рынка драгоценных металлов, где торги будут осуществляться по всем инструментам, кроме сделок, дата исполнения которых приходится на дату заключения сделки (сделки спот с расчетами "сегодня" и сделки своп overnight).

"Обращаем внимание, что 5 марта 2022 года не проводятся торги и расчеты по иностранными акциями (с постфиксом —RM) за исключением сделок РЕПО и РПС с расчетами в рублях", — добавляется в сообщении.