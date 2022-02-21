МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно снижаются на сохраняющейся неопределенности в геополитике, свидетельствуют данные торгов. Мировые цены на нефть снижаются

По состоянию на 7.33 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,36% — до 3478,17 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 0,12%, до 2314,53 пункта, гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,64%, до 24172,93 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,39%, до 2733,92 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,26% — до 7240,2 пункта, японский Nikkei 225 опускался на 0,8% — до 26905,5 пункта.

Ситуация вокруг Украины остается напряженной, что поддерживает осторожные настроения инвесторов. По словам главы австралийского отдела Royal Bank of Canada по экономике и долговому рынку Су-Линь Ун (Su-Lin Ong), чьи слова приводит агентство Блумберг, макростатистика и решения центробанков относительно монетарной политики "отходят на второй план", поскольку трейдеры ожидают дальнейших новостей по геополитической обстановке.

Кроме того, как отмечает эксперт, беспокойства добавит сниженная ликвидность в связи с выходным днем в США в понедельник.

Повлиять на динамику рынков в ближайшее время могут сообщения о возможной встрече президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом. Как отметил Белый дом, встреча рассматривается в продолжение намеченных на 24 февраля контактов госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова.