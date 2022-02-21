МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник резко падает на фоне сохраняющихся внешнеполитических рисков, индекс Мосбиржи опустился ниже 3300 пунктов — впервые с 27 января, следует из динамики торгов. Взрыв прогремел в районе донецкого аэропорта

Индекс Мосбиржи к 11.46 мск падает на 2,49%, до 3308,64 пункта, несколькими минутами ранее опускаясь до 3292,31 пункта. Долларовый индекс РТС падает на 2,85%, до 1351,66 пункта.

Фондовый рынок РФ не первый день находится в зоне распродаж на страхах инвесторов в связи с международным положением. Так, американская администрация подготовила санкции, запрещающие американским банкам обрабатывать операции крупных банков России, передают западные СМИ со ссылкой на источники.

Речь идет о "предварительном" пакете санкций, который будет задействован только в случае приписываемого России "вторжения" на Украину. Подобные планы Россия категорически отвергает.

На таких новостях, в частности, акции Сбербанка (обыкновенные и привилегированные), обладающие серьёзным весом в широких индексах, теряют в цене порядка 4,5%.

Тем временем обстановка на востоке Украины продолжает обостряться. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил журналистам ранее в понедельник, что ежедневно на территории республики разрываются снаряды крупнокалиберной украинской артиллерии.