МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник в основном дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Никель подорожал до максимума с 2011 года

По состоянию на 11.42 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" падает на 3,99%, до 6,69 доллара, "Новатэка" — на 1,72%, до 189,93 долларов, "Лукойла" — на 2,32%, до 82,17 доллара.

Бумаги "Газпрома" дешевеют на 2,38%, до 7,88 доллара, "Газпром нефти" — на 3,32%, до 32,05 долларов.

Расписки "Норникеля" снижаются в цене на 0,82%, до 27,74 доллара, НЛМК — на 0,07%, до 29,44 доллара, "Северстали" — растут на 1,29%, до 21,23 доллара. Индекс Мосбиржи упал ниже 3300 пунктов

Бумаги ВТБ дешевеют на 0,09%, до 1,08 доллара, Сбербанка — на 2,14%, до 12,69 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижается на 2,7%, до 60,13 доллара.

GDR АФК "Система" дорожают на 14,14%, до 5,69 доллара, "Магнита" — дешевеют на 1,73%, до 14,19 доллара, "Ленты" — дорожают на 9,47%, до 2,48 доллара.