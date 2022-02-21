МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Московская биржа понизила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков по акциям "Яндекса", "Русала", "Интер РАО" и "Алросы", а также по ГДР VK Company из-за сильного падения на торгах в понедельник, следует из сообщений торговой площадки. "СПБ Биржа" введет новые отраслевые сегменты ценных бумаг

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.

Сообщения о понижении границ биржа выпустила с 13.44 до 14.20 мск.

По состоянию на 14.33 мск акции Yandex N.V. на Мосбирже падали на 8,44%, "Русала" — на 10,75%, "Интер РАО" — на 11,49%, "Алросы" — на 9,57%, ГДР VK Company — на 11,30%.