МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов понедельника упал на 10,5%, объем торгов входящими в индекс Мосбиржи бумагами установил новый уровень исторического максимума – 469,4 миллиарда рублей, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытии основных торгов упал на 10,5% — до 3036,88 пункта, долларовый индекс РТС – на 13,21%, до 1207,5 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.14 мск рос на 1,89 рубля – 79,19 рубля, курс евро — на 2,21 рубля, до 89,76 рубля.