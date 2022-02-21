МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в понедельник установил антирекорд падения за день с 3 марта 2014 года, когда рынок отыгрывал новости по Крыму, следует из данных Московской биржи.

В понедельник российский рынок акций по итогам основных торгов обвалился на 10,5% — до 3036,88 пункта по индексу Мосбиржи. Почти восемь лет назад, 3 марта 2014 года, падение индекса составило 10,8%.

В тот "черный понедельник" российский рынок отыгрывал новости от субботы. Тогда, 1 марта, глава Крыма обратился к президенту РФ Владимиру Путину "с целью оказания содействия в наведении законного конституционного порядка на территории Автономной республики Крым". В тот же день Путин внес в Совет Федерации обращение об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины, в Автономной республике Крым, до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране. Верхняя палата парламента его единогласно поддержала.

Иностранные инвесторы восприняли новости как сигнал для распродажи рублевых активов, опасаясь санкций со стороны западных стран. Помимо акций падал и рубль — в тот день, 3 марта 2014 года, доллар и евро обновили исторические максимумы, достигнув 37 рублей и 51,2 рубля соответственно.