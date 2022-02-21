МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Инвесторы в акции российских эмитентов будут оценивать решение РФ по статусу ЛНР и ДНР, на этом фоне падение российского рынка акций может продолжиться. Однако если жесткого варианта санкций со стороны Запада не последует, то рынок уже на следующей неделе может начать расти, сказал РИА Новости начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин. В Латвии требуют ввести санкции против "Северного потока - 2"

Ранее главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин попросили президента РФ Владимира Путина признать независимость своих республик. В понедельник Путин провел внеочередное большое заседание Совбеза РФ по эскалации на Донбассе, на котором выступили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава правительства Михаил Мишустин и другие. По окончании заседания президент заявил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР. Канцлер Австрии пригрозил России санкциями против "Северного потока - 2"

На этом фоне индекс Мосбиржи в понедельник установил антирекорд падения за день с 3 марта 2014 года, когда рынок отыгрывал новости по Крыму. В понедельник российский рынок акций по итогам основных торгов обвалился на 10,5% — до 3036,88 пункта по индексу Мосбиржи. Почти восемь лет назад, 3 марта 2014 года, падение индекса составило 10,8%, следует из данных Московской биржи.

"Президент России Владимир Путин после заседания Совета безопасности РФ сказал, что решение о статусе ЛНР и ДНР будет принято сегодня. Соответственно, рынок будет исходить из принятого решения. Из возможных вариантов: решение о признании самопровозглашенных республик и ультиматум для переговоров Лаврова 24 февраля, который будет подразумевать требование от США обеспечить непродвижение НАТО на Восток, а также план по имплементации минских соглашений", — сказал Шульгин.

"Рынок в эмоциях традиционно закладывается на самый наихудший сценарий, поэтому давление продаж может продолжаться еще несколько дней. Инвесторы будут пытаться оценить, какие рестрикции будут применяться к РФ. Если рынок поймет, что наиболее жесткого варианта санкций не будет, то на следующей неделе мы можем увидеть попытки восстановления", — отметил эксперт.

"Текущая неделя в контексте празднования Дня президентов в США (21 февраля) и празднования в России Дня защитника Отечества (23 февраля) выглядит не очень подходящей для возвращения на рынок оптимизма", — добавил он.