МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Московская биржа понизила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков акций компании НЛМК после их удешевления на торгах в понедельник, следует из сообщения торговой площадки.

"В соответствии с методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО "Московская биржа" 21.02.2022, 21.04 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 185,34) и диапазона оценки рыночных рисков (до 157,134 рубля, эквивалентно ставке 31,25%) ценной бумаги NLMK (ПАО "НЛМК" ао)", — говорится в сообщении.

К 21.10 мск акции компании падают в цене на 10,25%.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.