МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций на вечерних торгах понедельника продолжил обвал, индекс Мосбиржи упал ниже 2800 пунктов впервые с 3 ноября 2020 года в ходе обращения президента РФ Владимира Путина к россиянам по событиям на Украине, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) после падения ниже 2900 пунктов стремительно потерял еще 100 пунктов и обвалился ниже 2800 пунктов. К 22.16 мск индекс падал на 18,53% — до 2764,63 пункта.

В лидерах падения: акции "Газпрома" (-20,64%), бумаги Сбербанка (префы падают на 23,52%, обыкновенные акции – на 25,3%), акции ВТБ (-23,92%).

Московская биржа с 6 декабря запустила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск — именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня — с 7.00 до 23.50 мск — также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2).