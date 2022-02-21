МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Рубль и российский рынок акций резко замедлили падение после слов Путина про признание независимости ЛНР и ДНР, доллар ушел в район 79 рублей, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи упал ниже 2800 пунктов в ходе обращения Путина

Рублевый индекс Мосбиржи (iMOEX) после падения ниже 2800 пунктов замедлил снижение и к 22.50 мск теряет 12,68% — до 2963,07 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к этому моменту растет на 1,95 рубля – до 79,26 рубля минутами ранее уходил в район 79 рублей, курс евро поднимается на 2,14 рубля, до 89,72 рубля.

Глава государства в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза РФ обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. Сразу после телеобращения президент в Кремле подписал соответствующие указы.