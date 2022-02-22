События в сфере макроэкономики и бизнеса 22 февраля
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 22 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:00
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервный Банк Австралии/ Кристофера Кента
|12:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|1,6%
|1,6%
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс деловых ожиданий (февраль)
|95,2
|96,1
|12:00
|EUR
|Германия — Оценка текущей ситуации (февраль)
|96,1
|96,6
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO (февраль)
|95,7
|96,5
|13:45
|GBP
|Великобритания — Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Дэйва Рамсдена
|14:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (февраль)
|24
|25
|17:00
|USD
|США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (декабрь)
|18,3%
|18%
|17:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|55,5
|56
|17:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (февраль)
|51,1
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (февраль)
|51,2
|53
|18:00
|USD
|США — Индекс доверия потребителей CB (февраль)
|113,8
|110
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Юнипро — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021/2021 и телеконференция менеджмента
|14:00 мск
|RUB
|Юнипро — телеконференция менеджмента
|RUB
|ВТБ — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021/2021 и телеконференция менеджмента
https://1prime.ru/Financial_market/20220222/836128851.html