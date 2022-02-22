МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций после старта основных торгов вторника продолжает падение на ситуации вокруг Украины, однако несколько замедлил падение — индекс Мосбиржи вместо примерно 9% теряет порядка 3,5%, следует из динамики торгов. Долларовый индекс РТС упал ниже 1100 пунктов

По итогам основных торгов понедельника индекс обвалился на 10,5%, установил рекорд падения за день с 3 марта 2014 года, когда рынок отыгрывал новости по Крыму. Объем торгов в понедельник стал рекордным.

Во вторник торги на российском рынке акций проходят при повышенной волатильности. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.54 мск падал на 3,64% — до 2926,2 пункта, тогда как на старте опускался до 2756,46 пункта (терял примерно на 9%)

Вечером в понедельник, 21 февраля, президент РФ подписал указы о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик после того, как их лидеры обратились к нему с соответствующими просьбами. Индекс цены российских гособлигаций рухнул к уровням октября 2015 года

"Какие-то конкретные поддержки по индексу Мосбиржи при такой стремительной динамике сложно выделить. В моменты паники любые технически сильные уровни могут прокалываться вниз", — отмечает Василий Карпунин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Ключевой темой, которая будет основным драйвером движения российского рынка, в ближайшее время станет реакция других стран на происходящие события. Ведь падение индекса Мосбиржи — это в значительной степени эффект от опасений введения санкций. По сути, они уже частично заложены в цены",- добавляет Карпунин.