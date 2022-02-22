МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Московская биржа понизила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков по акциям "Газпрома", АФК "Система", "Совкомфлота", "Акрона" и МТС из-за сильного падения на торгах во вторник, следует из сообщений торговой площадки. Регулятор поддержал банки на фоне резкого роста валют

Сообщения о понижении границ биржа выпускала с 10.03 до 10.22 мск.

По состоянию на 11.02 мск акции "Газпрома" на Московской бирже дорожали на 2,21%, а ранее в ходе торгов они максимально дешевели на 4,12%. Акции АФК "Система" дешевеют на 8,85% "Совкомфлота" — на 13,64%, "Акрона" — на 9,64%. Бумаги МТС дорожают на 2,2%, а ранее максимально дешевели на 8,44%.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок), определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора сдвигаются границы диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх, нижняя — вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.