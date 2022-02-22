МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник заметно дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE) — на 2-17%, лидер падения АФК "Система", лишь бумаги "Ленты" дорожают почти на 10%, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций продолжает падать на ситуации вокруг Украины

По состоянию на 11.37 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" падает на 4,49%, до 5,63 доллара, "Новатэка" — на 5,84%, до 162,57 доллара, "Лукойла" — на 6,29%, до 71,54 доллара.

Бумаги "Газпрома" дешевеют на 6,12%, до 6,73 доллара, "Газпром нефти" — на 8,64%, до 27,23 доллара.

Расписки "Норникеля" снижаются в цене на 2,32%, до 25,02 доллара, НЛМК — на 3,1%, до 25,99 доллара, "Северстали" — на 2,55%, до 18,95 доллара. Мосбиржа понизила границы ценовых коридоров дешевеющих акций

Бумаги ВТБ дешевеют на 8,36%, до 0,87 доллара, Сбербанка — на 11,8%, до 9,43 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижается на 11,35%, до 51,42 доллара.

GDR АФК "Система" дешевеют на 17,04%, до 3,73 доллара, "Магнита" — на 6,22%, до 11,72 доллара, "Ленты" — дорожают на 9,9%, до 2,32 доллара.