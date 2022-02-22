МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) упали по итогам торгов вторника на обострении политической обстановки в мире, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Биржи Европы открылись падением

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,96%, до 3457,15 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,23%, до 2297,3 пункта, гонконгский Hang Seng Index упал на 2,69%, до 23520 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 1,35%, до 2706,79 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,71%, до 26449,61 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1%, до 7161,3 пункта.

Инвесторы уходят от риска в свете обострения международной напряженности. Накануне президент России Владимир Путин после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

"Ситуация на Украине стала более напряженной, тогда как рынки и без того находятся в нестабильном состоянии из-за рекордно быстрой инфляции и ожиданий повышения (банковских — ред.) ставок в США", — отметил аналитик Nomura Research Institute в Токио Такахиде Киути (Takahide Kiuchi), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

В марте пройдет заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, 78,9% аналитиков ожидают повышения учётной ставки до 0,25-0,5%, а остальные 21,1% — сразу до 0,5-0,75% годовых. Это означает снижение притока ликвидности на финансовые рынки.