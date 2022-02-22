МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Московская биржа планирует 1 марта допустить к торгам акции еще 240 иностранных компаний, включая Levi Strauss, Hyatt и iRobot, говорится в сообщении торговой площадки. Мосбиржа понизила границы ценовых коридоров дешевеющих акций

Среди новых акций иностранных компаний, которые станут доступны инвесторам, ценные бумаги VMware, Levi Strauss & Co, Hyatt Hotels Corporation, iRobot Corporation. В результате число акций и депозитарных расписок иностранных компаний, с которыми инвесторы могут совершать сделки на Московской бирже, достигнет 919.

Биржа также по-прежнему предполагает, что в итоге в текущем году количество доступных иностранных ценных бумаг на ней превысит 1,5 тысячи.

Торги акциями иностранных компаний на Московской бирже стартовали 24 августа 2020 года. Сделки с бумагами можно заключать на основной и вечерней торговых сессиях, а с 50 наиболее ликвидными акциями иностранных компаний — также и на утренней.

Расчеты по сделкам осуществляются в рублях и долларах в рамках инфраструктуры Московской биржи с участием квалифицированного центрального контрагента и учетом ценных бумаг в центральном депозитарии (НРД). Дивиденды по акциям начисляются в валюте номинала – по американским бумагам в долларах.

Все акции иностранных компаний, допущенные к торгам на Московской бирже, доступны инвесторам, в том числе физическим лицам, в рублях и в валюте первоначального листинга, прежде всего долларах.